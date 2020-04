Calciomercato Juventus e Napoli: “Icardi difficilmente bianconero, ai partenopei invece…”

Calciomercato Juventus e Napoli, quale sarà il futuro di Icardi? Le parole dell’entourage

Calciomercato Juventus e Napoli – Icardi | Sarà al centro delle discussioni legate al mercato, non appena riaprirà. Ma in realtà, Mauro Icardi, riesce ad esserlo anche quando il calciomercato è chiuso. Sì, perché il suo futuro è ancora in bilico, tra le idee di una permanenza parigina e un ritorno in Italia, ma non all’Inter. Il centravanti argentino potrebbe far rientro nella terra che lo ha consacrato tra i grandi attaccanti in circolazione, nell’intero panorama mondiale e sono diversi i club che vorrebbero aggiudicarsi il suo cartellino. Il Paris Saint-Germain potrebbe non riscattare il calciatore al margine della stagione e di questo, ne parla un membro dell’entourage dell’argentino, Letterio Pino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, ecco l’annuncio sul futuro del giocatore.

Notizie Juventus e Napoli: le parole di Letterio Pino (entourage Mauro Icardi)

Sono arrivate dichiarazioni importanti legate al futuro di Mauro Icardi. All’emittente radiofonica sono queste le parole di Letterio Pino, membro dell’entourage, sull’esperienza parigina dell’attaccante ex Inter: “Leonardo lo ha portato a Parigi conoscendo le sue qualità. Ci sono giocatori molto forti al Paris Saint-Germain, unico motivo per cui ha saltato qualche gara. Il riscatto potrebbe esserci, spero che si farà. E’ un grande uomo oltre ad essere un grande calciatore.

Futuro al Napoli o alla Juventus? Non lo so, farebbe strano vederlo alla Juventus. Io dico che è difficile, mentre al Napoli… Beh, c’è stato qualcosa da parte del club azzurro. Giuntoli e De Laurentiis si sono mossi per prenderlo, lo stimano molto e Icardi stima altrettanto la società e la piazza azzurra. Il Napoli è un’eccellenza del calcio italiano, Mauro non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli. Lui vuole restare al PSG, ma vediamo che succede…”