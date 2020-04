Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Bonucci può dire addio?

Ultime Juve, Bonucci e De Ligt richiestissimi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero in estate dovrà difendersi da un doppio assalto in difesa.

I due centrali, infatti, sono tornati nel mirino delle grandi d’Europa. La crisi determinata dal coronavirus non ha placato le sirene sui due calciatori. In particolare, sull’olandese torna con forza il Barcellona, per l’italiano il Manchester City intensifica il pressing.

Calcio mercato Juve: la situazione dei due calciatori

Di sicuro la Juve proverà con tutte le forza a trattenere i due calciatori nel mercato estivo. Ma sta di fatto che il Barca segue da tempo De Ligt. Il gioiello ex Ajax è stato a lungo la scorsa estate in bilico tra Barcellona e Juve, salvo poi scegliere i bianconeri.

I bianconeri potrebbero presto essere tentati dai catalani. Si parla con insistenza infatti di un interesse della Juve per il giovane centrocampista brasiliano Arthur e sul piatto di un eventuale affare potrebbero finire Pjanic o Bernardeschi, due profili che piacciono molto al Camp Nou e che sono sacrificabili dai bianconeri, ma il club spagnolo punta ad inserire anche il nome dell’olandese.

Vale un po’ lo stesso discorso anche per Bonucci. Guardiola ha chiesto all’ad City, Ferran Soriano, di trattare con la Juve in uscita ed in entrata provando a prendere Bonucci.

Anzi, per la difesa l’ex Milan è il primo obiettivo. Le possibilità di successo, in verità, sembrano poche. Con l’esclusione del City dalla Champions League, decisa dalla Uefa, per le prossime due stagioni sembra difficile che la trattativa si chiuda.