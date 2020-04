Calciomercato Juve: Milik più vicino, offerti Romero e Pellegrini al Napoli

Ultime Juve: forte pressing per Milik, offerto un nuovo calciatore

Calcio Mercato Juve Milik Napoli Romero | Arek Milik, attaccante del Napoli, è finito nel mirino dei top club d’Europa. Il calciatore classe 1994 ha un contratto in scadenza nel 2021 che difficilmente sarà rinnovato. Accordo lontano tra le parti, in particolare sulla cifra della clausola rescissoria. Intanto, la Juventus è il club italiano più vicino al suo acquisto. Il club bianconero non ha intenzione di accontentare il Napoli e offrire 50 milioni di euro in un periodo di crisi economica per il calcio, soprattutto se questo calciatore l’anno prossimo potrebbe essere acquistato a parametro zero. Offerto Bernardeschi, che però non convince il Napoli, dunque la Juventus è pronta ad offrire un nuovo giocatore che potrebbe fare a caso degli azzurri.

Calciomercato Juve: Milik in bianconero, Romero al Napoli

Come riporta Tuttosport, per Arkadiusz Milik del Napoli c’è la fila. Tottenham e Chelsea insistono, ma la Juventus sembra avanti a tutti nelle preferenze del calciatore. La Juve prova ad offrire calciatori al Napoli per abbassare la valutazione del calciatore. Bernardeschi declinato, mentre può essere una possibilità Rugani. Ora i bianconeri ci provano anche offrendo i giovani Cristian Romero, difensore centrale in prestito al Genoa, ma anche Luca Pellegrini, terzino bianconero in prestito al Cagliari. Entrambi sono 21enni.

Di Romero al Napoli nell’affare Milik ne ha parlato nei giorni scorsi Paolo Palermo, agente che fa parte del gruppo che cura gli interessi del giovane difensore della Juventus:

“Romero ha 21 anni e non è che costi poco, la Juventus l’ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro la prima società a cui ho proposto Romero è stato il Napoli. Lo proposi a Giuntoli, lui ci può stare nel Napoli. Il ragazzo ha mercato. Vedremo”.