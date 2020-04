Ultime Juve, Higuain resta in bianconero: arrivano conferme

Ultime calciomercato Juventus Higuain contratto | Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, è arrivato in bianconero nel 2016 dal Napoli per il pagamento della clausola rescissoria di 90 milioni di euro. L’attaccante argentino negli ultimi anni ha vissuto stagioni complicate per la mancata fiducia dei bianconeri, prestito al Milan e poi al Chelsea. Quest’anno, da che sembrava in uscita ormai annunciata in estate è poi rimasto e si è messo in mostra più volte da titolare con prestazioni di alto livello. Intanto, nelle ultime settimane, continua ad essere accostato a tanti club per la prossima stagione. Si è vociferato anche di una possibile rescissione di contratto con la Juventus. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e non sembra aver voglia di andare via. A confermarlo è suo padre in persona.

Calciomercato Juve, Higuain resta fino a fine contratto: la conferma del padre

L’attaccante argentino classe 1987 (33 anni quest’anno), ha deciso di voler restare fino al termine del contratto con la maglia della Juventus e che non ascolterà offerta nella prossima sessione di calciomercato. Suo padre Jorge, ha parlato ai media argentini del suo possibile ritorno in patria: “Non tornerà ora in Argentina. Nulla è vero di quello che sta uscendo fuori in questi giorni su mio figlio. Gonzalo resterà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto. Rispetterà il suo accordo con il club bianconero fino al termine di esso. Terminato il suo contratto avrà poi la possibilità di scegliere il suo futuro. Non ha nessuna intenzione di lasciare un club che ama molto“.