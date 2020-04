Calciomercato Inter, Cavani si offre: i dettagli

Mercato Inter, Cavani potrebbe arrivare

Calciomercato Inter, c’è Cavani nel destino? Come vi avevamo raccontato nella serata di ieri, l’attaccante ex Napoli potrebbe finire all’Inter.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’idea non sarebbe partita da Marotta ed Ausilio ma dallo stesso Edinson Cavani.

Il suo entourage, nelle ultime settimane ha avuto un approccio con il club nerazzurro.

Colo una chiacchierata. Una telefonata?

Mercato Inter, Cavani arriva con il riscatto di Icardi

In effetti, dopo il rinnovo di Giroud con il Chelsea, l’Inter cerca un’altra punta da prendere a zero. Magari Mertens, o perchè no, Cavani.

L’attaccante ha accantonato l’ipotesi di un ritorno in patria, al Penarol. Il suo nome è stato accostato all’Atletico Madrid e al Manchester United. L’Inter è una novità, almeno se in riferimento alla prossima estate. I dirigenti nerazzurri hanno ascoltato la proposta.

A Parigi Cavani guadagna 12,5 milioni netti ma ora dovrà abbassare le sue pretese. Sul gradimento per il giocatore, non c’è neppure da discutere.

Ma c’è un piccolo problema. Nelle ultime settimane, infatti, ci sarebbe stata una telefonata tra gli agenti del Matador ed il PSG. Già perché il club parigino non escluderebbe a priori l’ipotesi di un rinnovo che a questo punto sarebbe sorprendente. Il tutto, anche in virtù di un mercato – il prossimo – che sarà evidentemente condizionato dalla pandemia legata al Covid-19. A Cavani il Psg sarebbe pronto a offrire nuovamente un biennale, ovviamente a cifre più basse. In quel caso il problema per l’Inter sarebbe doppio visto che Icardi non sarebbe risc attato.