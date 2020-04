Ultime Fiorentina: Chiesa rinnova con un maxi ingaggio, poi la cessione

Ultime calciomercato Fiorentina rinnovo Chiesa Juventus | Fabio Paratici è a lavoro per mettere in piedi la Juventus della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali resta Federico Chiesa della Fiorentina. Il giovane calciatore italiano piace anche all’Inter. Intanto, il calciatore con un contratto in scadenza nel 2022 è pronto al rinnovo con il club viola, che vuole cautelarsi per venderlo ad una cifra di mercato che farebbe felice Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha prima deciso di dichiarare incedibile il gioiello di casa e poi aperto ad una cessione ma soltanto alle sue condizioni. Per Chiesa potrebbe andare incontro al suo club e firmare un rinnovo, con i viola che lo lascerebbero partire ad una cifra imposta dalla società.

Calciomercato Fiorentina: maxi rinnovo per Chiesa, fissato il prezzo per la cessione

Come riportato da Sportmediaset, è arrivato il sì del calciatore. Federico Chiesa è pronto a firmare un maxi rinnovo proposto dal dg Joe Barone e il ds Daniele Pradé. Pronto un lungo contratto con stipendio da 3,5 milioni di euro a salire fino ad arrivare a 4,5. Cifre superiori anche rispetto a quelle percepite dal fuoriclasse Ribery. Con questo rinnovo, Commisso poi darà l’ok alle trattative per Chiesa, ma soltanto per 70 milioni di euro venderà il calciatore. Juventus, Inter e le big di Premier League sono state avvertite.