Calciomercato, Allegri all’Atletico Madrid: contatti tra le parti

Calciomercato, Allegri e Atletico Madrid: futuro congiunto?

Calciomercato, Allegri – Atletico Madrid | Potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura ai Colchoneros, il ‘Cholo’ Simeone. Il tecnico, spesso vicino ai club italiani, potrebbe dire addio all’Atletico Madrid al margine della stagione. Motivo per cui, a fine stagione, potrebbe arrivare il ribaltone sulla panchina della big spagnola. Tra gli allenatori più desiderati del momento e senza club d’appartenenza, troviamo Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, dopo aver scelto di restare fermo per un’intera stagione, è a caccia di una nuova chance per il suo futuro. Dopo la Juventus, il Milan e ancor prima al Cagliari, il tecnico pluricampione in Italia, potrebbe scegliere la destinazione estera. E, tra le ipotesi, spunta anche quella all’Atletico Madrid.

Ultime di calciomercato, contatti avvitati tra Allegri e Atletico Madrid: il toscano riparte dalla Liga

Si erano incrociati nella passata stagione nella difficile sfida trovata agli ottavi di Champions League, Massimiliano Allegri e Diego Simeone. Ora, il tecnico toscano, potrebbe passare alla guida, dopo aver fatto soffrire – sportivamente parlando – il club di Madrid. Uno scenario che rivelano i colleghi di Calciomercato.it: ci sarebbero anche stati i primi contatti tra l’entourage del tecnico e lo stesso club dell’Atletico Madrid. Se dovesse concretamente arrivare l’addio di Simeone, il primissimo nome, quello più in cima della lista dei successori, porterebbe il nome di Massimiliano Allegri.