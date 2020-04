L’Arsenal torna già ad allenarsi: è la prima squadra in Premier League

Mentre la Serie A continua a litigare, a distanza come in tv fino al parlamento, la Premier League muove i primi passi verso il ritorno in campo.

Premier League, l’Arsenal sul campo di allenamento

Visto che la squadra di Arteta ha accumulato ben 47 giorni di ritardo, è stata la prima a ritrovarsi per scendere in campo. Proprio la positività del proprio allenatore aveva fermato i Gunners prima di tutti ed ora sono stati i più celeri a scendere in campo. Rispettando chiaramente una serie di regole: mantenimento della distanza, lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori in ciascuno dei 10 campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d’allenamento di massimo un’ora.

IN AGGIORNAMENTO