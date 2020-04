L’Arsenal torna già ad allenarsi: è la prima squadra in Premier League

Mentre la Serie A continua a litigare, a distanza come in tv fino al parlamento, la Premier League muove i primi passi verso il ritorno in campo.

Premier League, l’Arsenal sul campo di allenamento

Visto che la squadra di Arteta ha accumulato ben 47 giorni di ritardo, è stata la prima a ritrovarsi per scendere in campo. Proprio la positività del proprio allenatore aveva fermato i Gunners prima di tutti ed ora sono stati i più celeri a scendere in campo. Rispettando chiaramente una serie di regole: mantenimento della distanza, lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori in ciascuno dei 10 campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d’allenamento di massimo un’ora.

La FA ha messo appunto il cd. “project restart“: il Times e la Bbc hanno diffuso la notizia secondo la quale la Premier conta di ripartire l’8 giugno, per terminare poi alla fine del mese successivo. Le sessioni di gruppo dovrebbero tornare permesse a partire dal 18 maggio, se ne parlerà venerdì: è al vaglio anche la possibilità che si giochi anche a porte aperte. La parola finale spetterà però anche in questo caso al Governo del Regno Unito, che sta vagliando la questione parlando coi medici e le Federazioni sportive.

Serie A, i dubbi sulla ripresa

Qui il Governo ha mostrato un timido segnale di apertura, lasciando al 18 maggio la possibilità alle squadre di tornare ad allenarsi in gruppo, mentre dal 4 le sessioni dovranno ancora essere per forza di cose individuali, e non nei centri sportivi. Chiaro che poi la ripresa del campionato sarà inficiata innanzitutto da tale decisione. Non mancano, le frecciate tra i vari protagonisti in campo.