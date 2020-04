Anche l’Argentina si arrende: il coronavirus annulla il campionato

Tweet on Twitter

L’annunio è arrivato per bocca del presidente della Federcalcio locale Claudio Tapia a Tnt Sports: il campionato argentino non terminerà.

Il covid-19 annulla il campionato argentino: l’annuncio di Tapia

Queste sono state le parole del numero 1 del calcio argentino, che di fatto, prima del comunicato ufficiale, ha chiuso anzitempo il campionato argentino: “Tutti i campionati sono terminati e domani questa scelta verrà ufficializzata dal comitato esecutivo, che avrà luogo in videoconferenza. Rientreremo sul terreno di gioco soltanto quando le autorità sanitarie ci diranno sì. In pratica, torneremo a giocare soltanto quando sarà il momento adeguato“.

Fonti vicine ai vertici della Federcalcio argentina parlano di una riapertura dei cancelli per settembre, ma qualsiasi discorso a questo punto è da parametrare sui valori della pandemia. Coi giorni saranno stabiliti i criteri per selezionare le prossime partecipanti alla Coppa Libertadores. Già stabilito invece che non ci saranno promozioni e retrocessioni.

Sarà contento Diego Maradona, in difficoltà con il suo Gimnasia La Plata al momento dello stop, datato 10 marzo. Dopo Belgio e Olanda quindi, un altro storico campionato deve arrendersi alla pandemia.

La situazione in Italia

Dopo il discorso di Conte, è diventato sempre più probabile datare intorno al 18 maggio la ripresa degli allenamenti in gruppo, per poi ricominciare a giocare verso i primi mesi di giugno. Pare comunque che, salvo colpi di scena, la volontà imperante sia quella di terminare in ogni caso la Serie A.