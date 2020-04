Ultime Napoli, Higuain si confessa a distanza di 4 anni: “Andai via dagli azzurri piangendo”

Ultime Napoli – Higuain | E’ stato un addio non facile da digerire, tant’è che al giorno d’oggi la rivalità con la Juventus si sente ancor di più da parte dei supporters partenopei. E’ risuccesso con Maurizio Sarri, passato da una rivale all’altra, ma la prima vera ferita per i tifosi napoletani, arrivò nell’estate del 2016, quando Gonzalo Higuain decise di dire addio al Napoli, per passare alla Juventus. Una scelta che, ancora oggi, il popolo del San Paolo non ha capito e ogni volta che il ‘Pipita’ fa ritorno a Napoli, l’accoglienza è sempre negativa. Quest’anno tutte le attenzioni si sono riversate sul tecnico di Figline, ma i napoletani non dimenticano l’avventura di Higuain a Napoli e il suo passaggio alla Juventus. Non lo fa neanche lo stesso centravanti argentino, che è tornato a parlare del suo passato, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni spagnoli.

Higuain: “Nessun rapporto al Napoli con ADL. Nel 2014 pensai di ritirarmi”

Quelle che seguono, sono le parole di Gonzalo Higuain, numero ventuno della Juventus, ai microfoni dei colleghi spagnoli del Marca. L’attaccante argentino è tornato a parlare di Napoli, e della sua esperienza in terra campana: “Andai via da Madrid e piansi, io sono uno che si lega molto ai luoghi in cui gioca. Mi è successo ovviamente anche a Napoli, ho pianto quando ho deciso di andare via. Provo affetto per la gente che fa il tifo per me. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis? Non era buono, non c’era alcun tipo di relazione tra noi. Ha dei modi di pensare che non sono gli stessi miei. Ovviamente decisi io di andare via, ma lui fece di tutto per spingermi a lasciare il Napoli”.

Nella lunga intervista, il Pipita ha anche raccontato della delusione vissuta al Mondiale e di alcuni aspetti della sua vita, un po’ grigi: “Da piccolo ero molto chiuso, soffro molto la lontananza con mia madre, le 15 ore di aereo che ci separano. Dopo la sconfitta in finale del Mondiale nel 2014 pensai di lasciare per sempre, mia madre mi convinse a cambiare idea. Avrei chiuso con il calcio, amo il calcio, ma di più mia madre”.