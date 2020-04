Spagna, il Ministro della Sanità: “Non posso dire se la Liga ripartirà”

Tweet on Twitter

Il rischio è ancora elevato: in Italia come in Spagna, dove il Ministro della Sanità ha messo un freno alla ripartenza della Liga.

La Liga rischia di non ricominciare nemmeno a giugno

“Tornare a giocare prima che cominci l’estare sarebbe imprudente“: sono le parole di Salvador Illa, Ministro della Sanità spagnolo, interrogato sulla possibilità che la Liga spagnola riprenda. “Non posso affermare ora se il calcio professionistico potrà ricominciare la sua attività prima dell’estate, sarebbe imprudente dirlo da parte mia“, aggiunge infine. Illa si è mostrato purdente sul progetto della Liga che intende fare test a tutti i calciatori per ricominciare gli allenamenti e poi le gare, stoppate dal 12 marzo. Il covid-19 fino a questo momento in Spagna ha causato circa 23.000 vittime, il lockdown è in vigore fino al 9 maggio.

