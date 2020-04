Ripresa Serie A, anticipato il contenuto del DPCM sugli allenamenti

In attesa di ascoltare direttamente questa sera le parole del Premier Conte, Sky Sport rivela i contenuti del DPCM che dal 4 maggio andrà ad influire anche su allenamenti di quella che, va ricordato, è la terza industria del paese in termini di fatturato.

Ripresa Serie A, Conte sta per dare l’annuncio

Questa sera sarà lo stesso Primo Ministro a parlare, e sicuramente ci sono aspetti importanti che andranno chiariti a proposito della ripresa e della fase 2, ma intanto si sa già qualcosa di ciò che accadrà con gli allenamenti. A questo punto, è facilmente immaginabile come possa essere il primo tassello nel mosaico della ripresa.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, via alle sedute in singolo a partire dal 4 maggio; dal 18 invece, i calciatori potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Questa seconda data però, resta ancora solo un’ipotesi per il momento. Il tutto, ovviamente, dovrà comunque arrivare nel rispetto del protocollo (va detto anche, che non tutti sono d’accordo sulla sua efficacia).

Serie A, i rischi del ritorno in campo

A questo punto, ci sarà grande attenzione anche per le parole del ministro Spadafora, il cui intervento è previsto pochi minuti dopo sulle reti Rai. Fino a questo momento, le trattative non sono andate a buon fine: con l’ok di Conte, e quindi una decisione politica alle spalle, tutti i club si sentiranno più sicuri da eventuali cause legali.