Tweet on Twitter

Share on Facebook

Oroscopo di domani 27 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 27 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Settimana che inizia in maniera interessante. Sei supportato da buone stelle. Luna e Venere favorevoli. Miglioramento generale in arrivo. E’ nei momenti difficili che cerchi di ottenere il meglio.

Toro. E’ meglio che tu ti tenga sotto controllo il portafogli. C’è da ricordare che ci sono molte spese in questo senso. C’è un evento da programmare entro l’estate. Il problema casa torna evidente per chi deve cambiare o spendere di più.

Gemelli. In questo lunedì puoi contare su Luna e Venere nel segno. Buon aspetto di questi due pianeti significa questo. Ecco perché sarà importante iniziare a sviluppare nuovi progetti.

Cancro. Hai bisogno di tregua e relax, per fortuna Saturno non è più opposto. Giove è opposto e questo rappresenta tutto ciò che è rimasto sospeso a livello economico. Questo può essere stato il blocco di due mesi. Bisogna fare una revisione totale delle tue attività.

Leone. Hai sempre bisogno di essere ammirato. Avere Venere e Luna favorevoli porta un discreto incremento della passionalità. Non trascurare le nuove conoscenze. Le questioni di lavoro vanno sempre a rallentatore.

Vergine. Resti uno dei segni forti del momento. Le persone che hanno avuto grandi problemi riescono a risolverli. Periodo buono per rimettersi in gioco. Solo l’amore pare che stenti un pochino. In coppia ci sono divergenze.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo Paolo Fox 27 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Con Marte, Luna e Venere attivi ti trovi in una condizione di rinascita. L’isolamento non piace a nessuno e sono stati giorni difficili. Può essere utile per capire se hai fatto scelte giuste o sbagliate. Mercurio è in aspetto particolare, presto ci sarà continuità.

Scorpione. Hai bisogno di un po’ di tranquillità. La mancanza di serenità dovrebbe essere legata alla questione economiche. Evitare discussioni in casa. Avere Sole, Mercurio, Marte e Saturno in aspetto critico non vuol dire che le cose vanno male.

Sagittario. La Luna è opposta, fai un passo alla volta. Le tensioni più grandi potrebbero nascere in amore. Ognuno deve fare i conti con il proprio passato amoroso. Tutte le relazioni in generale saranno da riprendere.

Capricorno. Non ti ferma nessuno. Anno importanti nell’Oroscopo 2020. Il tuo è un segno che supererà molti ostacoli. Maggio mese liberatorio. Meno interessante l’aspetto sentimentale. In questi giorni non sei convinto di frequentare gente nuova.

Acquario. Dalla fine di Marzo stai vivendo una grande trasformazione! Certe situazioni sono cambiate o interrotte da Marzo. E’ un momento in cui molti si chiederanno se continuare o no su una certa strada.

Pesci. All’orizzonte c’è qualche dubbio d’amore. Qualche difficoltà nelle ultime settimane. Molte coppie saranno messe alla prova, in particolare se hai un legame con Vergine o Gemelli. Non dare spazio alle persone ambigue o lontane.