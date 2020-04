Notizie Milan, Pioli: “Ibra ha cambiato la stagione”

Ultime Milan | Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlaot a margine della lezione video ai rossoneri.

L’allenatore è tornato a parlare di calcio e della squadra rossonera tramite il portale MyAiac, la piattaforma dell’associazione italiana allenatori:

“Con il 4-3-3 abbiamo giocato ottime partite, comandando il gioco come vogliamo fare. Ma ad un certo punto è mancata qualità soprattutto sulle corsie, non avevamo la possibilità di avere uno contro uno positivi.

Devo dire che l’arrivo di un giocatore di peso offensivo come Ibrahimovic mi ha portato a cambiare il modulo di gioco arrivando a schierare la formazione con una sorta di 4-2-3-1. Nessun sistema ti garantisce la vittoria ma sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori presenti in organico diventa cruciale per ogni allenatore. Rebic è tornato dalla sosta natalizia in condizioni mentali e fisiche eccellenti e questo gli ha garantito un rendimento incredibile”.

Ultime Milan: il riscatto di Rebic quanto vale?

A proposito di questo, oggi il Milan ha una brutta gatta da pelare. Il riscatto di Rebic, infatti, diventa sempre più complesso a causa delle sue prestazioni.

Il Milan per avere Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte dovrà ritrattare con i tedeschi. L’attaccante croato è stato uno dei pochi fattori positivi della squadra di Stefano Pioli nel girone di ritorno, diventando in breve tempo il miglior marcatore dei rossoneri con sei gol fatti.