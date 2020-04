Notizie Fiorentina, Commisso: “Chiesa alla Juve? Nessun veto se lo chiede lui”

Ultime Fiorentina | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Federico Chiesa aprendo ad un passaggio alla Juventus nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Calciomercato Fiorentina, Commisso su Chiesa

Chiesa?

«Non so se sarò io a parlare con lui o se lo faranno Joe e Pradè. Non vengo in Italia se devo restare in quarantena. Io voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza per tutti abbiamo molti giovano interessanti come Milenkovic, Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovilli e altri. Chiesa deve decidere e come ho detto se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Per venderlo basta che la cifra sia giusta. Prima di sposare il progetto Mediacom potevo diventare il responsabile finanziario di tante aziende leader ma ho scelto di fare altro. Chiesa sa cosa è la Fiorentina, chi è Rocco e cosa troverà in futuro qui a Firenze. Se va altrove non so».

Chiesa alla Juve?

«Io penso alla mia squadra. Se Chiesa vuole andare via la nostra priorità sarà quella di essere ricompensati economicamente. Non ci sono veti per alcune società. Però, in questo momento ho uno splendido rapporto il calciatore ed il padre, questo clima mi piace».

Mercarto Fiorentina, Commisso su chi resterà

Castrovilli resta?

«Questo ragazzo mi è piaciuto fin dal primo giorno. E’ fenomenale, è sempre sorridente. Bello quando sforniamo talenti, da fiducia a tutti a Barone, Pradè, Iachini, Ferrari, Antognoni, Dainelli, a tutto un gruppo di lavoro».