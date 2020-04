Ultime Cagliari: Nainggolan si racconta sui social

Calcio Mercato Inter Nainggolan | Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter, in prestito al Cagliari, è stato protagonista di una diretta su Instagram con Damiano Er Faina. Nel corso della chiacchierata è andato a toccare tutte le tappe della sua carriera: “Roma? Io sono andato via per rispettare me stesso. E’ successo un casino, dove uno ha fatto delle cose alle spalle e per come sono fatto io, una persona del genere non la saluterei nemmeno. E visto che volevano che andassi via, ho voluto decidere io dove andare”.

News Cagliari: le parole di Nainggolan

SULL’INTER – “E’ stata una scelta mia, non volevo cambiare paese. Con Spalletti a Roma avevo fatto bene e mi piaceva come allenatore. La mia scelta è stata facile. Nulla togliere ai tifosi dell’Inter che mi sono sempre stati vicini, sono un bel tifo. Ma se mi chiedevi, nei primi mesi, se ero più felice di essere all’Inter o di aver lasciato la Roma, ti dicevo che ero più triste per aver lasciato la Roma. All’Inter le prestazioni non erano quelle degli anni precedenti. Non ero me stesso, forse per colpa mia, e sapevo che non potevo dare di più”.

SUL CAGLIARI – “Sono ritornato perché sono stato scaricato. Ero andato in Cina e sapevo di non poter fare le amichevoli. Credevo avessero cambiato idea all’Inter e sono partito. Succede il contrario di ciò che avevo pensato e poi mi chiama Giulini, che già mi cercava dall’anno prima, e mi dice che vuole riportarmi a Cagliari a fine carriera. Quando ha saputo di questa occasione ci siamo sentiti e mi ha stimolato a ritornare. C’erano altre proposte e avevo sentito anche la Fiorentina, la Sampdoria. Il Cagliari sta facendo un campionato diverso. Volevo ritrovare la serenità”.

SULLO SCUDETTO – “Penso sia giusto finirla, non è giusto lasciare un campionato alla 25esima stagione. Giocare in casa o fuori cambierà poco perché sarà a porte chiuse. Scudetto? La Juventus, senza togliere nulla alla Lazio che sta facendo miracoli. Alla Juventus hanno tanti giocatori e hanno un gruppo più numeroso. La Lazio se la deve giocare per forza perché sta lì e prima o poi la Juve uno scudetto deve anche perderlo. L’Inter ha cambiato tanto: giocatori, stile di gioco, fisico. E’ sempre lì, ma manca sempre quel tassello. Quando deve vincere per superare la Juve, non vince”.

SULLO SPOGLIATOIO – “Tutto ciò che hanno scritto, che io ho creato problemi negli spogliatoi, non è vero. Ho il mio carattere, ma non ho mai creato problemi. Dicevo la mia”.

SULLA JUVE – “Io non odio nessuno, ma mi ha sempre dato fastidio. Io non sono mai andato alla Juve perché vincere uno scudetto facendo 5 partite all’anno non lo sentirei mio. Ho preferito fare un altro percorso, non bisogna scegliere la società che vince sempre. Vincere 10 scudetti a Torino è una cosa normale, vincerne uno a Roma o altrove è migliore per me. Alla Juventus direi sempre no. La gente pensa che ce l’ho con loro e iniziano i cori contro di me”.

SUL FUTURO – “Mi piacerebbe lavorare con ragazzi piccoli, vedendo anche il mio percorso. Mi piace vedere e aiutare i piccoli che hanno difficoltà a esprimersi, dandogli una possibilità, standogli vicino. Allenatore? Potrei farlo, penso che a livello calcistico potrei anche farlo. Ho un carattere difficile, per come dico le cose sono troppo diretto, quindi vediamo… Allenare Juve o Lazio? Non lo so, non ci penso ancora a fare l’allenatore”.