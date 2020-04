Ultime Cagliari: Nainggolan si racconta sui social

Calcio Mercato Inter Nainggolan Cagliari Juve Roma | Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato su Instagram durante la diretta del noto blogger Damiano Er Faina, di mercato e tanto altro. Il calciatore ha rivelato alcuni aneddoti passati e cosa vorrà fare in futuro.

News Cagliari: le parole di Nainggolan

Queste alcune delle parole della sua intervista.

“A Roma è successo un casino e sono andato via per rispettare me stesso. Sono successe cose alle mie spalle e sono dovuto andare via. Ero più triste di lasciare la Roma che di arrivare all’Inter. Lì nono sono stato me stesso, forse è colpa mia. Sono tornato a Cagliari dove il presidente Giulini mi cercava già dall’anno precedente. Avevo bisogno di ritrovare la serenità. False le voci sui problemi creati da me nello spogliatoio. Lazio e Juventus stanno facendo un campionato straordinario, io credo che sia giusto finire un campionato che è arrivato alla 25a giornata. Non andrei mai alla Juventus, non mi piace vincere uno scudetto giocando 5 partite l’anno. Ho fatto scelte diverse in carriera e alla Juve direi sempre no. In futuro vorrei lavorare con i ragazzi più piccoli e aiutarli in un percorso di crescita calcistica. Non so se diventerò mai allenatore però”.