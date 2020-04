News Inter, Diego Costa su Antonio Conte: “Non lo considero tra i top allenatori”

News Inter, Diego Costa – Conte | Sono stati assieme nell’annata vissuta al Chelsea, il centravanti dell’Atletico Madrid, Diego Costa, e il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Non dovrà scorrere buon sangue tra i due, con un tipo di rapporto molto complesso vissuto nel corso della permanenza inglese del tecnico ex Juventus. E’ la stagione del titolo in Premier League, ma poi qualcosa si complica ai blues. Il tecnico decide di tagliarlo fuori dalle sue gerarchie, tant’è che Diego Costa se ne torna a casa, all’Atletico Madrid. Dopo diversi anni, lo stesso centravanti spagnolo, è tornato a parlare del suo rapporto con l’attuale allenatore dell’Inter.

Notizie Inter, il rapporto tra Diego Costa e Conte ai tempi del Chelsea: arriva la bocciatura totale da parte dello spagnolo

Frecciatina, direttamente lanciata ai microfoni di ESPN, da parte dell’ex attaccante del Chelsea, che ha condiviso l’annata del titolo con Antonio Conte, ai blues. Parliamo delle dichiarazioni di Diego Costa, attaccante che non ha digerito alcune scelte fatte da Conte nel corso della sua esperienza londinese: “E’ un bravo allenatore, ma per essere tra i top dovrebbe cambiare. Il suo lato umano non è l’ideale per essere ad alti livelli. Ad esempio, se fosse qui in Spagna, al Real, non durerebbe neanche una stagione. Il mio rapporto con lui? Non covo rancori”.