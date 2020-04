Mercato Juventus: ossessione Haaland per Paratici

Ultime Juventus, Haaland è ancora ne mirino. Come riportato da juvenews i bianconeri non hanno dimenticato la stellina ex Salisburgo.

Dopo il mancato colpo a gennaio la Juventus potrebbe presto tornare alla carica per l’attaccante. I numeri da capogiro di Erling Haaland hanno smesso di crescere solo per colpa dell’emergenza Coronavirus. Il gioiellino norvegese, passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund per 30 milioni, è ancora nel mirino della Juventus. Stando ai media norvegesi, infatti, Fabio Paratici sarebbe addirittura ossessionato dal calciatore.

Per questo in estate, ed anche nei prossimi anni, potrebbe tentare di acquistarlo.

Ultime Juve: quanto vale Haaland?

Il problem è che il valore della punta, dopo i gol in Champions League anche con la maglia del BVB seguiti a quelli con il Salisburgo, è salto ancora di più. Se a gennaio, sfruttando una speciale clausola, il Borussia ha potuto chiudere il colpo per 30 milioni, in estate la cifra sarà come minimo raddoppiata e potrebbe non bastare.

A pesare, inoltre, anche lo stipendi super della punta gestita da Mino Raiola. Per portarlo in Italia alla Juventus, infatti, il potente agente chiederà come minimo un contratto alla De Ligt. Il 19enne olandese è il secondo più pagato della rosa bianconera se si considerano i bonus.