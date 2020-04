Corea del Nord, Kim Jong-un è morto

Nord Corea Kim Jong-un morto | Kim Jong-un, politico, militare e dittatore nordcoreano dal 2011, pare sia morto. Ancora non sono arrivate conferme ufficiali dalla Corea del Nord, ma il silenzio continuo porta a queste notizie. Kim Jong-un, il terzo più giovane capo di Stato al mondo, è succeduto al padre e dopo quasi 10 anni potrebbe aver concluso la sua guida al comando della Corea del Nord. Pare che sia stato colpito negli ultimi giorni di un attacco cardiaco e non si hanno ancora certezze sul suo stato di salute. Intanto, dalla Corea, spunta una foto molto significativa.

Kim Jong-un morto, spunta la foto del cadavere dalle televisioni di Hong Kong

Non è il Coronavirus la causa della presunta morte di Kim. Ora spunta anche la fotografia. Le tv di Hong Kong mandano in onda le foto (che ancora non hanno ricevuto conferma) di Kim morto su un letto. Scatto che però ha già fatto il giro del mondo. Intanto continuano a non arrivare conferme sulle notizie uscite fuori che però allo stesso tempo non sono state smentite. Continua il giallo in Corea del Nord, le prossime settimane saranno decisive per il futuro del paese che in un momento storico complicato si ritroverebbe senza il proprio dittatore.