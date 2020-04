Diretta Conte, il discorso del Premier con il nuovo DPCM sulla fase 2

Tra pochi minuti comincerà la diretta del discorso di Giuseppe Conte: il Primo Ministro italiano, oltre a fare il punto sulla lotta al covid-19, spiegherà le misure che adotterà l’Italia che si appresta ad entrare nella fase-2 dell’epidemia con un nuovo DPCM.

Fase-2 , il discorso di Conte

Anche il mondo del calcio è in attesa delle parole del Presidente del Consiglio: come anticipato da Sky, ci si attende anche l’ufficialità della decisione sulla ripresa della Serie A tra le misure oggetto di annuncio questa sera. Si pensa possa arrivare il via libera alle sedute di allenamento in singolo a partire dal 4 maggio, mentre per le sessioni in gruppo, il 18 maggio è ancora solo un’ipotesi.

IN AGGIORNAMENTO