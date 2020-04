Coronavirus, vietate le messe: scontro tra vescovi e governo

Coronavirus: i vescovi si schierano contro il governo

Coronavirus Vescovi Governo | Una giornata molto importante per l’Italia, dove qualche ora fa ha parlato Conte in conferenza, spiegando lo svolgersi della Fase 2. La nostra nazione continua ad essere affetta dalla pandemia, e soltanto una graduale ripresa delle attività può ridare luce di speranza. Intanto il Premier si è soffermato su vari argomenti, tra cui anche la questione riti religiosi. Saranno infatti concessi i funerali, ma non le messe: una norma che non è andata giù a tutti, e anzi pare abbia scatenato tante polemiche.

I vescovi infatti hanno parlato di privazione alla libertà di culto, mentre Italia Viva ha definito il tutto incomprensibile. Insomma un clima per nulla armonioso, e che può diventare il doppio più pesante in questo scenario già di per se molto drammatico. Questo quanto affermato dai vescovi e riportato da Il Fatto Quotidiano:

“I vescovi italiani non possono accettare tutto questo, è stata compremessa la libertà di culto. La vita sacramentale è utile in questo momento così importante, specie per il sostegno verso i poveri”.

Italia: via alla Fase 2, tutti i dettagli

Intanto la nostra nazione si prepara ad affrontare la prossima fase, quella della lenta e graduale riapertura di varie attività. Conte ha elencato tutti i dettagli data per data, questo quello raccolto dalla nostra redazione.