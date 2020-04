Coronavirus, Spadafora: “Ci sarà da aspettare per gli sport di squadra”

Coronavirus: l’annuncio di Spadafora

Coronavirus Spadafora | Il mondo del calcio è attualmente in stallo, e sebbene ci siano state fornite le date per la ripresa degli allenamenti, al momento è impossibile prevedere il ripristino ufficiale dei calendari. Una questione a cuore di molti, e che ad oggi ha suscitato tantissimi dubbi. La conferenza di Conte è stata piuttosto chiara, e lo stesso Premier ha chiamato in causa il ministro Spadafora. Quest’ultimo, a Che tempo che fa, ha voluto dire la sua in maniera esaustiva.

“D’accordo con quanto detto da Conte? Si, per fortuna riprende l’attività sportiva. Per ora parliamo solo di attività individuale, non di sport di squadra. La Figc ha presentato un protocollo e il comitato tecnico scientifico ha detto che non è ancora sufficienti: ci vorranno altri approfondimenti. La lega Serie A. Rispetto il mondo del calcio, ma c’è da fare chiarezza. Una decisione definitiva sul calcio? Il mio interesse è quello di far ripartire il calcio soltanto in condizioni di sicurezza, domani incontrerà il comitato scientifico per studiare al meglio la situazione”

Coronavirus Italia: niente sport di squadra

Il Premier Conte e il ministro Spadafora hanno parlato in maniera chiara sulla situazione attività sportiva in Italia. Per ora sono consentite le attività sportive individuali, ma ci sarà ancora da aspettare per gli sport di squadra.