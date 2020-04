Coronavirus, Kean viola la quarantena: l’Everton è “inorridito”

Coronavirus, Kean rompe la quarantena: fa festa e l’Everton lo redarguisce

Coronavirus, Kean viola la quarantena | Continua a far parlare di sé, l’ex centravanti della Juventus, a seguito di un brutto episodio in Inghilterra. Attraverso il social Snapchat, sarebbero venute fuori alcune foto riguardanti una festa organizzata dallo stesso calciatore italiano. Con le misure restrittive in questo periodo di totale emergenza, ovviamente, tutto ciò non era consentito. Sono le notizie venute fuori dai colleghi inglesi del Daily Star, che ha diffuso le immagini che lo stesso giocatore dei Toffees aveva spalmato attraverso i gruppi social. Il club inglese di Liverpool non ci sta ed ha emesso un duro comunicato sul calciatore che, ancora una volta, finisce al centro delle polemiche.

Everton, l’ex Juventus Kean la combina grossa: il comunicato ufficiale dei Toffees

Everton ha emesso un comunicato ufficiale riguardo la situazione legata a L’ha emesso un comunicato ufficiale riguardo la situazione legata a Moise Kean . Il giovane attaccante italiano, in un momento così complicato, ha pensato di far festa, facendo arrabbiare tutti i tifosi inglesi e non solo, per l’atteggiamento mostrato.

A redarguirlo è lo stesso suo club, che si è dichiarato “inorridito” per la scelta del proprio tesserato: “Il club si dichiara inorridito, per la notizia legata al nostro giocatore della prima squadra. Ha ignorato le direttive del Governo e il regolamento prefissato dal nostro club, mentre il mondo vive questa pandemia legata al Coronavirus. Il calciatore ha già chiarito con il club, che gli ha manifestato ogni disappunto sulla questione. Sono cose che non tolleriamo. L’Everton ci tiene a sottolineare quanto sia importante seguire le direttive del Governo”.