Coronavirus Italia: spostamenti solo nella propria Regione, visite solo ai parenti

Coronavirus Italia: Conte sugli spostamenti

Coronavirus Italia | L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia, adesso costretta ancora una volta a dar conto a regole molto rigide per uscire dalla crisi. La situazione continua ad essere parecchio drastica, e la maggior parte delle Regioni stanno facendo i conti con le numerose vittime del contagio. Intanto in serata ha parlato Conte, e lo ha fatto spiegando per filo e per segno tutte le disposizioni relative alla Fase 2. La lenta ripresa della nostra nazione sta incominciando, ma soltanto lentamente. Il Premier si è voluto focalizzare sugli spostamenti, facendo però una distinzione importante tra quelli regionali e quelli extra-regionali.

I primi soltanto per motivi di necessità, salute o lavoro, agigungendo però la possibilitù di far visita ai parenti; il tutto ovviamente sempre nei limiti e rispettando le norme di distanziamento (niente assembramenti). Per la seconda invece il discorso cambia: dovrà infatti essere comprovato che ci siano delle chiare esigenze lavorative o di salute per spostarsi in un’altra regione.

Coronavirus: spostamenti consentiti, ma occhio a chi ha la febbre

Giuseppe Conte ha voluto specificare attentamente tutte le norme riguardante gli spostamenti. Occhio però anche ad un altro fattore: chi ha la febbre oltre i 37,5 gradi non potrà asssolutamente muoversi. Divieto assoluto quindi.