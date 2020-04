Coronavirus Francia, ottimi risultati con la che è stata studiata in Italia

Coronavirus Italia arresto multe treno Milano Napoli | L’Italia resta con rigide misure di sicurezza per la lotta al Coronavirus. L’emergenza nel nostro paese resta alta, sono tante le persone contagiate e i decessi registrati in questi mesi. Quasi 200 mila le persone contagiate e oltre 26 mila i deceduti per Covid 19. Intanto, continua lo splendido lavoro delle forze dell’ordine che tiene a bada il più possibile gli italiani (irrispettosi) delle norme rigide imposte dal Governo. Tante le multe registrate in questi periodi prendendo di mira chiunque violasse le restrizioni imposta per evitare il più possibile la diffusione del contagio da Covid 19. Nelle ultime ore si è registrato anche un fermo su un treno diretto da Milano a Napoli, è stato arrestato un pregiudicato positivo al test.

Coronavirus Italia, arrestato pregiudicato positivo: era sul treno Milano-Napoli

Come riportato da Il Mattino, infatti, è stata la polizia Ferroviaria di Napoli ad aver registrato un arresto nelle ultime ore. Si tratta di un pregiudicato risultato positivo al test al Covid-19. La persona sarebbe scappata agli inizi di aprile da una struttura ospedaliera di Milano. Il pregiudicato si trovava sul Frecciarossa Torino-Salerno, dove la Polizia è intervenuta. Dopo essersi accertati dell’identità dell’uomo è scattato l’arresto. La persona è stata arrestata e portata in una struttura sanitaria napoletana.