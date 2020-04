Coronavirus Francia, ottimi risultati con la che è stata studiata in Italia

Coronavirus Italia cura Ascierto Francia Campania | Tutto il mondo continua la lotta al Coronavirus. Oltre 3 milioni di contagiati e oltre 200 mila persone decedute in questi mesi a causa del Covid 19. Intanto, in Italia, si continuano diversi tipi di sperimentazioni per lottare contro il virus nemico che sta distruggendo da oltre 2 mesi molte famiglie. Una delle cure più utilizzate nel nostro paese è la ‘cura Ascierto’, ovvero la cura pensata e iniziata a sviluppare in Campania dal professor Ascierto di Napoli. Adesso è utilizzata anche in Francia e sta portando risultati notevoli nelle ultime settimane.

Coronavirus, in Francia sperimentano la ‘cura Ascierto’ dalla Campania: è efficace

E’ l’eccellenza napoletana che in questo periodo storico drammatico si sta dimostrando ancora una volta al top per quanto riguarda questo campo. Dopo gli elogi del New York Times per il modello Cotugno dove non ci sono stati medici contagiati dai pazienti nelle cure, arrivano i complimenti dalla Francia. Il tutto per la ‘cura Ascierto’ che ha conquistato i francesi e che da qualche settimana risponde alla grande. Anche in Francia, infatti, hanno iniziato a somministrare il farmaco Tocilizumab. A confermare tutto è stato Felix Ackermann, direttore del dipartimento di Medicina interna del Foch Hospital che ha spiegato come molti pazienti siano guariti con questo tipo di cura sperimentato a Napoli. Il farmaco non cura tutti, ma continua a dimostrarsi efficace in molti casi.