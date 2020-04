Coronavirus, fase due: la ripartenza da lunedì 27 aprile

Coronavirus, fase due e riaperture: da domani lunedì 27 aprile si darà il via

Coronavirus – Fase due | L’Italia si prepara a quella che sarà la ripartenza per l’intero Paese. Arrivano i primi programmi in merito alla riapertura, all’interno di quelle regioni in cui si vive una situazione migliore, rispetto a quelle più tragiche, legate all’epidemia del Coronavirus. Non solo dal 4 maggio, con l’annuncio del premier Giuseppe Conte arrivato in mattinata. Da domani lunedì 27 aprile, ci sarà il via delle prime aperture legate all’edilizia. Cantieri e infrastrutture, attraverso tutto quel che riguarda la sicurezza dei cittadini, potranno cominciare a riprendere le proprie attività. E’ quello che rivelano i colleghi de La Repubblica.

Coronavirus, lunedì 27 aprile le prime riaperture, dal 4 maggio seguiranno quelle delle altre attività

Ci sarà la riapertura dei mercati in Lombardia, ma solo se ci saranno tutte le misure adatte, I take away anche, da lunedì 27 aprile, con i venditori che possono offrire servizio anche all’interno degli stessi locali. Dal 4 maggio in poi, più in avanti dunque, ci sarà una nuova ripartenza per l’intera Nazione. Il programma prevede meno restrizioni per le diverse attività. Da maggio riprenderanno le vendite per i negozi di abbigliamento, così come i parrucchieri e tutto quello che non concerne i beni primari. Attraverso ogni condizione di sicurezza, l’Italia proverà a ripartire. Al momento il programma prevede la ripartenza da domani delle strutture edilizie, poi da maggio in poi, anche le altre attività che dovranno occuparsi di sanificazione, prima di poter ripartire.