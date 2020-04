Coronavirus, c’è la cura e nessuno ne parla: svolta in Italia

Coronavirus Italia, la cura c’è

Coronavirus Italia cura Mantova Pavia | La lotta al Coronavirus sembra ancora lunga e in salita, ma forse potrebbero essere arrivate buone notizie. Secondo le ultime news dall’Italia, nello specifico da Pavia e Mantova in Lombardia potrebbe esserci la cura, che però in Tv non viene raccontata. Come riportato da affaritaliani.it, potrebbe essere stata individuata la cura che porta miglioramenti ai pazienti infetti dalle 2 alle 48 ore.

Come raccontato da Giuseppe De Donno, direttore di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Carlo Poma di Mantova, è stata individuata la terapia di successo contro il Covid 19. Si tratta della sieroterapia. In alcuni ospedali della Lombardia non si verificano più decessi per Covid da un mese e lo stesso Coronavirus sparisce dopo un trattamento che va dalle 2 alle 48 ore. Queste alcune delle sue parole a sorpresa riferite da affaritaliani.it: “Non abbiamo un decesso da un mese. I dati sono splendidi. La terapia funziona ma nessuno lo sa”.

Sono stati circa 80 i pazienti del Carlo Poma di Mantova curati con successo. Tutto sta nel donare il sangue da sani e appena guariti dal Covid 19, capace così di avere degli anticorpi neutralizzanti. 3 sono le somministrazioni da effettuare ai malati. Per il vaccino manca ancora tanto, intanto in Italia si sta già usando un immunoterapia passiva e funziona per salvare i malati.