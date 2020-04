Coronavirus, Conte annuncia la ripresa degli allenamenti: le date

Coronavirus: l’annuncio di Conte sulle attività sportive

Coronavirus Conte | L’Italia è ancora soggiogata dalla pandemia, e in queste ultime settimane si è parlato tantissimo della famosa Fase 2, tanto attesa e che a breve avrà finalmente il proprio inizio. Tantissimi quesiti ci siamo posti anche per quanto riguarda la ripresa delle attività sportive, le quali fanno fatica ad intravedere un barlume di speranze. In serata però, è arrivata la conferenza di Conte, e il Premier ha voluto parlare anche di questa situazione. Queste alcune sue parole riportate da goal.com:

“Dal 4 maggio in poi gli atleti professionisti potranno tornare ad allenarsi nel rispetto delle norme di distanziamento, a porte chiuse. Il 18 maggio invece si potrà tornare in gruppo, ma sempre con regole severe da rispettare. Non c’è una reale alternativa allo stop, anche io sono un appassionato di calcio, e all’inizio mi sembrava impossibile ipotizzare una situazione del genere. Il ministro Spadafora lavorerà con gli addetti ai lavori per gestire al meglio il tutto”

Serie A, ripresa allenamenti: stilato il protocollo

Conte ha annunciato la ripresa degli allenamenti, e adesso tutte le squadre di Serie A cominceranno a programmare nuovamente il proprio lavoro in attesa del ripristino dei calendari. Intanto è stato stilato il protocollo della FIGC, i dettagli.