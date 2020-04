Coronavirus, Conte sul 4 maggio: “Concessi gli spostamenti, ecco come”

Coronavirus, Conte e il 4 maggio: tutto quello che c’è da sapere sull’Italia in fase due

Coronavirus – Conte sul 4 maggio | Si interrogano gli italiani su quando e come si potrà riprendere l’intero Paese, ritrovando quella libertà totale ormai persa dallo scorso inizio di marzo. E’ una situazione difficile quella che sta affrontando il nostro Paese, in attesa dunque di conoscere il futuro che spetterà ai cittadini. A parlare di futuro è proprio il premier, Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni de La Repubblica, snocciolando alcune tematiche proprio legate alla ripresa dell’Italia e alla cosiddetta “fase due” sull’emergenza Coronavirus, di cui gli italiani sono in attesa. Potrebbero esserci i primi passi verso la ripresa alla scadenza del dpcm (4 maggio), ma Giuseppe Conte ci tiene a precisare che toccherà avere molta cautela.

Le parole del premier Conte sul 4 maggio e sulla libertà concessa ai cittadini

L’Italia comincerà a mettersi in carreggiata, per provare a ripartire. Non sarà facile dopo due mesi di totale lockdown, in cui i cittadini italiani hanno fatto fatica, ma l’Italia ora prova a ripartire attraverso la riapertura delle attività e grazie agli spostamenti che saranno concessi. Inoltre, nella lunga intervista, il premier Conte fa conoscere anche nuove novità legate alle scuole: “Voglio precisare che non sarà un libera tutti. Vogliamo fare in modo che ci saranno spostamenti dal 4 maggio in poi, attraverso ogni garanzia legata alla salute dei nostri cittadini. Stiamo lavorando proprio per ripartire. Dal 4 maggio dunque, siamo intenzionati ad interrompere il lockdown. Un nuovo piano sarà annunciato a breve, perché l’economia del nostro Paese deve ripartire”. L’annuncio è anche per le scuole: “E’ al centro dei nostri pensieri, l’idea è di portarle a riaprire a settembre”.