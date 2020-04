Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di domenica 26 aprile

Tweet on Twitter

In attesa delle parole di Giuseppe Conte di questa sera, la Protezione Civile ha annunciato i dati della lotta al covid-19 per quanto riguarda l’Italia.

I dati della Protezione Civile di oggi

Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva, decessi ai minimi da oltre un mese a questa parte, ma il numero di persone attualmente positive torna a salire. Un dato quest’ultimo, che pure nella sua imprecisione, comunica quanto debba restare alta l’attenzione dei cittadini comunica nell’ormai famosa fase 2. Stando a quanto riferito dal bollettino ufficiale, in terapia intensiva oggi ci sono 2.009 persone, 93 meno di 24 ore fa. Restano ricoverate con sintomi 21.372 persone, 161 meno di ieri. In isolamento domiciliare 82.722 persone (+510 rispetto a ieri).