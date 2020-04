Calciomercato Roma, il padre di Perotti: “Spero vada in Cina”

Il padre dell’attaccante della Roma Diego Perotti è intervenuto ai microfoni de La Nacion per parlare delle voci di mercato che stanno attorniando il figlio.

Calciomercato Roma, le parole di Hugo Perotti

Parla Hugo Perotti, padre di Diego, e prende una posizione netta. Il genitore spera per il figlio un futuro distante da Roma. Mentre il campione esce dallo scandalo che l’ha travolto qualche giorno fa, suo papà guarda già al futuro: “Sarà Dio a dire se tornerà alla Bombonera. Vedremo se il Boca in futuro dovesse aver bisogno di giocatori come lui e se le richieste economiche combaceranno. Si parla comunque di ipotesi, non creiamo attese. Magari quando vorrà tornare in Argentina Diego, il Boca avrà l’esterno migliore d’Argentina e allora non avrà bisogno di mio figlio. O magari quando gli Xeneizes vorranno, si presenteranno i cinesi e offriranno 100 milioni di dollare a Diego: speriamo vada così…”.

Mercato Roma, il futuro di Perotti

Fino a poco prima che esplodesse l’epidemia, l’argentino era al centro di molte voci di mercato. Il suo contratto scadrà l’anno prossimo, ed è sempre più complicato che si arrivi ad un rinnovo coi capitolini. Anche in virtù dell’età: da un lato c’è un professionista alla ricerca dell’ultimo contratto importante della sua carriera, dall’altra una squadra che non beneficerebbe più della vendita del suo cartellino. Ecco perché una scelta di cuore (Boca) o fortemente orientata al guadagno (Cina) è probabilmente quella più corrispondente a fatti reali.