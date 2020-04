Ultime Napoli: Milik può restare, Mertens verso l’addio

Calcio Mercato Napoli Milik Mertens Inter | Arek Milik e Dries Mertens. Il Napoli cerca di programmare la prossima stagione, ma dovrà risolvere una questione non facile in attacco. Il calciatore polacco è in scadenza nel 2021 e potrebbe rinnovare o essere ceduto, tra i tanti club c’è il forte interesse della Juventus. Per quanto riguarda il belga, invece, dal 30 giugno sarà svincolato e potrà accasarsi senza nessun vincolo ad un nuovo club. Su tutte c’è l’Inter, ma occhio anche al Chelsea. Intanto, il club azzurro è a lavoro per provare a chiudere con entrambi il rinnovo di contratto, ma alla fine solo uno resterà o forse nessuno dei due.

Calciomercato Napoli: rinnovo Milik più vicino di quello di Mertens

Come riporta l’edizione odierna de Il Roma, il destino dei due attaccanti del Napoli pare sia intrecciato. Quasi impossibile che entrambi firmino il rinnovo, ma è possibile che alla fine tutti e due diranno addio a Napoli. Ad oggi, però, a sorpresa, è più vicino il rinnovo di Milik che quello del compagno Mertens. Il belga pare in trattative avanzate con Chelsea e Inter e dirà addio a Napoli. Dall’altra parte c’è il polacco che potrebbe rinnovare con l’inserimento di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.