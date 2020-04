Calciomercato Napoli: Jovic arriva con lo zampino di Fabian?

Calciomercato Napoli: Jovic può ancora arrivare

Ultime Napoli, gli azzurri vogliono Luka Jovic. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli spera di convincere il Real Madrid a cedere il serbo.

L’ex Francoforte non ha incanto nelle sue 24 presenze, di cui 8 dal primo minuto. Solo 2 gol in Liga. Davvero poco, per un attaccante pagato 65 milioni di euro. E come se non bastasse, lo squillo più acuto di quest’annata è arrivato per un fatto di cronaca: a marzo, infatti, Jovic è andato via da Madrid violando le regole di quarantena imposte dal governo del suo Paese.

A Belgrado è stato convocato in Procura per rispondere delle sue azioni davanti alle autorità e poi si vedrà.

Ultime Napoli: azzurri devono cambiare

Intanto in Italia il Napoli è alle prese con le vicende legate a Mertens e Milik. Per questo ADL ha palesato un interesse concreto nei confronti di Luka. Questo è noto anche aFali Ramadani, agente della punta. Lo stesso di Koulibaly.

Dopo gli affari Albiol, Callejon e Higuain, il Napoli vorrebbe riprovarci. Il suo manager è mister Ramadani, tra l’altro agente di Maksimovic e soprattutto Koulibaly, pezzo pregiatissimo del mercato europeo.

La carta giusta è Fabian Ruiz: il Napoli vorrebbe tingerlo di blanco ma questo non significa che Fabian non sarà ceduto.

De Laurentiis e Florentino potrebbero anche affrontare più discorsi, magari anche un’opzione per il prossimo anno sul talento spagnolo.