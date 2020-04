Calciomercato Milan, ancora Rugani: il difensore resta un obiettivo

Calciomercato Milan, Rugani accanto a Romagnoli: ritorna in auge l’idea del club rossonero

Calciomercato Milan – Rugani | La Juventus non ha intenzione di privarsi di De Ligt, nonostante gli assalti da parte dei diversi top club mondiali e neanche degli altri perni difensivi. Al margine della stagione arriverà anche Romero dal Genoa e, con Demiral al centro del progetto, potrebbe essere messa in discussione la posizione di Daniele Rugani. Il difensore italiano potrebbe dunque essere tagliato fuori dalle gerarchie di Maurizio Sarri, motivo per cui al margine della stagione, sarebbe addio alla Juventus. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere di Torino, non appena riaprirà il calciomercato, potrebbe partire l’assalto da parte di un club che ha mostrato forte interesse nel corso delle ultime sessioni: stiamo parlando del Milan di Gazidis.

Ultime Milan, riecco Rugani: la Juventus dà il via libera per la cessione

Mentre Giorgio Chiellini rinnova fino al 2021, Daniele Rugani si interroga su quale sarà il proprio futuro. Potrebbe essere lontano dai colori bianconeri. Sì, perché lo slittamento di Euro 2020 al 2021, accende le possibilità anche per Rugani in chiave Nazionale, ma toccherà trovare maggiore spazio che alla Juventus, non riesce più a trovare. E’ per questo che il Milan piomberà su di lui, facendo leva sulla voglia di giocare titolare, posto che troverebbe accanto al connazionale e capitano rossonero, Alessio Romagnoli.