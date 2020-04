Calciomercato Milan: Emerson affare alla Theo Hernandez

Ultime Milan, è Emerson il colpo dei rossoneri. Come riportato da Tuttosport, il Milan segue il talento brasiliano. Da Theo Hernandez ad Aparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come Emerson, terzino destro classe 1999, attualmente in forza al Betis Siviglia, ma di proprietà del Barcellona.

L’affare ricorda molto quello dello scorso anno con il francese. Il Milan sta tentando un’operazione stile Theo con il Real Madrid. L’ex Atletico Miniero è un profilo che piace a Maldini, ma anche a Gazidis. Ha tutte le caratteristiche per rientrare nell’undici rossonero. Età, qualità, costo del cartellino e anche ingaggio.

A destra il Milan con Calabria e Conti non ha certezze. Due giocatori che in modo diverso non hanno convinto il club di Via Aldo Rossi. Uno dei due, più facile l’ex Atalanta, potrebbe lasciare Milano.

Il Milan vuole fare in fretta per non rischiare che il Barcellona decida di riprenderselo dal prestito biennale concesso al Betis Siviglia per rivenderlo poi in Premier League. Emerson dovrebbe rimanere al Betis fino al 2021, come previsto dall’accordo tra i due club, ma c’è una clausola che permetterebbe al Barcellona di acquisire il 100% del cartellino con 3 milioni.

Ultime Milan: il prezzo è lo stesso

Per i catalani c’è un problema, il terzino non è comunitario e la cessione potrebbe essere dovuta. Per il difensore gli spagnoli chiedono 20 milioni di euro. La stessa cifra pagata un anno fa dal Milan per Theo Hernandez che oggi vale molto di più e potrebbe protare una plusvalenza di 40 milioni.