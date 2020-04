Calciomercato Milan: Donnarumma ha deciso di restare

Ultime Milan, Donnarumma può restare. Come riportato da Tuttosport, il portiere classe 99 avrebbe preso una clamorosa decisione.

A fare la differenza, ancora una volta, sarà la volontà di Gigio Donnarumma di voler cercare un accordo per rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Il portiere è fortemente legato ai colori e alla città, ma sa anche che il suo contratto è diventato troppo pesante per il Milan a causa dello stipendio maxi da 6 milioni di euro netti a stagione.

Come sostenuto da Mino Raiola, l’ingaggio di un calciatore spesso è l’indicatore del suo valore. Donnarumma è certamente il vero top player del Milan, ma senza un nuovo accordo i rossoneri avrebbero l’esigenza di cederlo per non perderlo a zero, il che vorrebbe dire non esser riusciti a rinnovare il contratto e/o a venderlo.

Ultime Milan: la volontà di Gigio

Donnarumma ha sempre dimostrato un grande senso appartenenza al Milan. Nel 2017 ha resistito mentalmente alla contestazione popolare e alla battaglia intrapresa tra Raiola e Massimiliano Mirabelli, prendendo la decisione di sottoscrivere il contratto che lo ha portato a rimanere al Milan, nonostante il Paris Saint-Germain gli offrisse 12 milioni netti all’anno, l’ingaggio del fratello Antonio, jet privato a disposizione oltre a ville extralusso nei quartieri chic della capitale francese.

Dopo quell’episodio il rapporto con i tifosi milanisti si è rinsaldato con il passare del tempo, diventando sempre più forte e Gigio non ha mai comunicato a Raiola di voler essere ceduto.

Di certo sarà necessaria una trattativa nuova, per mettere nero su bianco, ma la disponibilità del ragazzo a restare è massima.