Calciomercato Milan, David Silva è l’obiettivo a zero. Parole di addio da parte del compagno di squadra, Sterling

Calciomercato Milan – David Silva | E’ tra i campioni che potrebbero approdare in Serie A nelle prossime stagioni. In Italia arriverebbe tutta la classe di David Silva, talento spagnolo tanto desiderato dalle big del campionato nostrano. Tra queste, c’è sicuramente il forte interesse del Milan, che andrebbe a piazzare un colpo importantissimo e a parametro zero, in vista delle prossime stagioni. A lanciare la news di mercato è paradossalmente un suo compagno di squadra, il talento inglese Raheem Sterling, con le sue parole alla BBC Radio 5. L’esterno del club di Manchester parla di un eventuale addio da parte del campione del Mondo, David Silva.

Ultime Milan, le parole di Sterling sull’addio di David Silva

Non sarà facile andare a battere la concorrenza che ci sarà su David Silva. Se lo spagnolo dovesse dire addio alla Premier League e al Manchester City, saranno diversi i club che gli offrirebbero un contratto molto oneroso per fargli chiudere la carriera, arricchendo il suo conto in banca. Tra questi, c’è sicuramente l’Inter Miami di David Beckham, ma tra le idee dello stesso giocatore spagnolo, potrebbe esserci ancora l’Europa. E’ per questo che sarà battaglia sul mercato tra Valencia e Milan. Al club valenciano sarebbe un ritorno, dopo aver vissuto la maglia del club spagnolo per lunghi anni, in Italia invece, sarebbe una nuova esperienza. Intanto Sterling, parla così del calciatore: “Ci mancherà molto David in squadra, lui è un grande uomo, prima di essere un grande calciatore. Ha vinto tutto in carriera, ma resta umile. A casa mia, in Giamaica, c’è posto per tutte le sue maglie sulla parete”. L’attaccante del City, praticamente, annuncia l’addio