Calciomercato Milan, l’agente di Kessie svela il suo futuro

George Atangana, agente di Franck Kessie, è uscito allo scoperto per quanto riguarda il futuro del proprio assistito, secondo qualcuno destinato a lasciare il Milan durante la prossima finestra di mercato.

Calcio mercato Milan, l’annuncio dell’agente di Kessie

Smaltita la paura per quanto successo qualche giorno fa, è arrivato il momento di guardare al futuro per il centrocampista ivoriano. Le pretendenti e gli estimatori non mancano: tra Serie A ed estero, a spiccare al momento è l’interesse del Napoli di Gattuso, che lo conosce bene e sa quanto può cambiare un centrocampo. L’offerta non è di quelle da trascurare, soprattutto in caso di un possibile addio di Donnarumma.

Ma George Atangana, manager del calciatore, non ha dubbi ai microfoni di calciomercato.com: “Abbiamo sposato il Milan quando era in una fase progettuale. Adesso che le cose sono migliorate, gli indizi mi portano a pensare che il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere. Stiamo parlando di uno dei club più importanti al mondo, magari non sta attraversando la fase di massimo splendore, ma intende rilanciarsi“.

Ultime Milan, le trattative

A salutare Milanello con ogni probabilità sarà Jack Bonaventura: per lui è in arrivo un’uscita a parametro 0. Poi dovrà scegliere tra le differenti opportunità: Lazio, Fiorentina e Toro sono quelle più accreditate. Come già detto anche Donnarumma è al centro del mercato ma il suo addio farebbe molto più rumore: ecco perché la dirigenza in questo caso intende rinnovare o venderlo a delle cifre astronomiche. In avanti, c’è il vero rebus: cosa fare con Ibra? E gli altri profili, quali garanzie possono dare? In questo momento Maldini è al lavoro soprattutto per cercare un bomber.