Calciomercato Juventus: Pogba arriva con uno scambio

Calciomercato Juventus: Pogba non è un sogno. Come riportato da Tuttosport, la Juve continua a pensare di portare a Torino Paul Pogba. Il francese, per colpa della pandemia, ha dovuto rinviare il ritorno in campo ma già sa che a fine anno andrà via.

Per prenderlo la Juve non intende spendere l’intera cifra del cartellino ma vorrebbe intervenire con qualche scambio. I nomi girano da tempo e sono quelli di Douglas Costa, o di Miralem Pjanic, oppure di Alex Sandro, o ancora di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Nelle ultime settimane in Inghilterra ci si è divertiti ad associare diversi elementi ma in questi giorni è arrivata la vera novità.

Ovvero l’apertura di Woodward, l’uomo mercato nella Manchester rossa, a uno scambio. Quotare il cartellino del francese dai 100 milioni non conviene molto allo United che si terrebbe in casa un problema serio, peraltro dai costi esorbitanti di 13 milioni per lo stipendio.

Ultime Juve: la concorrenza è alta

Sul centrocampista ci sono tuttavia anche Real Madrid e PSG. Il club bianconero non ha il via libera perché anche spagnoli e francesi potrebbero attivarsi per uno scambio con il Manchester ed avere Pogba.

Per battere la concorrenza, dunque, servirà anche l’aiutino di Mino Raiola, che con la Juve ha un rapporto speciale.

Occhio anche alla variabile Inter e al rapporto tra Beppe Marotta e Woodward, per il quale l’Inter va considerata in piena corsa.