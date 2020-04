Calciomercato Juventus, Milinkovic lontano: Lotito non vuole cederlo ai bianconeri

Calciomercato Juventus: Lotito alza il muro per Milinkovic

Calcio Mercato Juventus Milinkovic | La Juventus è già a lavoro per il mercato in vista della prossima stagione. La società bianconera vuole rinforzare il reparto di centrocampo e farlo con un pezzo pregiato, e tra i tantissimi nomi che ci sono sul taccuino c’è sempre quello di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è considerato come uno dei più forti e talentuosi nel suo ruolo in Italia, ed è scontato che i bianconeri ci stiano facendo più di un pensierino. Ad oggi, così come qualche mese fa, la trattativa continua ad essere molto complicata.

Il motivo? Il muro enorme eretto da Lotito. ll patron biancoceleste non vorrebbe assolutamente cedere il suo pupillo, specie alla Juventus, diretta concorrente in campionato. Sul calciatore della Lazio ci sono tantissimi club, e il prezzo per Savic resta sempre lo stesso: non meno di 100 milioni di euro. Questa la notizia riportata in serata da cm.com.

Notizie Juventus: sfida al Real per Milinkovic

La Juventus però continua a tenere botta nell’affare Milinkovic, e si prepara a sferrare un assalto importante in estate. Occhio però non solo a Lotito, ma anche alla concorrenza: il Real Madrid è interessato, e negli ultimi giorni sono circolate tante voci di mercato. Ecco cosa abbiamo raccolto.