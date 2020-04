Calciomercato Juventus: Locatelli obiettivo con Tonali

Calciomercato Juventus: Locatelli nel mirino

Ultime Juve, Locatelli nel mirino. Il mercato dei bianconeri potrebbe riservare una grossa sorpresa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri vorrebbero ricostituire un gruppo formato da tanti italiani. Per far questo Paratici pensa di intervenire sul mercato. Oltre agli obiettivi già noti che corrispondono ai nomi di Chiesa e Tonali, alla Juve piace anche Manuel Locatelli del Sassuolo.

In estate, infatti, la Juve potrebbe salutare i tre ora in rosa visto le richieste pervenute per tre calciatori italiani in organico. Bernardeschi sarebbe potuto entrare in uno scambio con il Barcellona, De Sciglio è stato a un passo dal Psg e Rugani ampiamente nei piani della Roma. Perin è già andato via e Chiellini è ad un passo dal ritiro tre due anni. L’unica certezza è Bonucci.

Per questo la Juve pensa di intervenire a centrocampo. Nel mirino ci sono Gaetano Castrovilli, Sandro Tonali e Manuel Locatelli (su cui c’è anche l’Inter).

Tonali costa di più, su Locatelli probabilmente c’è meno concorrenza e la Juve potrebbe convincere il Sassuolo inserendo qualche giovane come Nicolussi Caviglia, Portanova, Wesley e Dragusin.

Ultime Juve: giovani che tornano

A proposito di giovani italiani, Sassi i estate potrà scegliere su altri tre nomi. Luca Pellegrini tornerà dal prestito a Cagliari e con lui non dovrebbero esserci problemi. Rolando Mandragora invece è al centro di molteplici interessi da parte di Roma, Milan e Fiorentina. In coda, Riccardo Orsolini, un ’97 come Mandragora, che però potrebbe restare un altro anno a Bologna.