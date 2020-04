Calciomercato Juventus, De Ligt: è già addio? L’offerta monstre del Barça

Calciomercato Juventus, De Ligt potrebbe dire addio: su di lui torna il Barcellona

Calciomercato Juventus – De Ligt | Le voci di mercato non vanno a placarsi attorno al giovanissimo, ma già forte, difensore centrale della Juventus. L’ex Ajax è arrivato in Serie A soltanto un’estate fa, eppure l’idea di perderlo, è del tutto concreta. Su Matthijs De Ligt è piombato nuovamente il Barcellona, pronto a ripartire da nuovi perni dal prossimo anno. Sì, perché oltre alle ipotesi per il reparto offensivo legate a Lautaro Martinez, il club blaugrana ragiona per quel che concerne anche la situazione in difesa. E, al fianco di Gerard Piqué potrebbe andare a piazzarci il giovane De Ligt. Toccherà però convincere non solo il calciatore, ma la stessa Juventus, che difficilmente abbasserà le proprie pretese economiche, avendo al centro del proprio progetto, il difensore olandese.

Si ripresenterà alle porte degli uffici di Andrea Agnelli, la società di Bartomeu. Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, precisamente dai colleghi iberici del Mundo Deportivo, il Barcellona farebbe sul serio, nuovamente, per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è l’obiettivo numero uno della società catalana e sarebbe disposta a far follie per ottenere il suo cartellino. Sul piatto potrebbero essere offerti Sergi Roberto, obiettivo numero uno per quel che riguarda le corsie laterali, e l’altra carta per arrivare al giovane difensore, potrebbe essere l’altro seguito in casa Juve, il brasiliano Arthur. L’ago della bilancia sarà nella volontà di De Ligt: il calciatore potrebbe valutare l’ipotesi addio, con un ingaggio pronto da parte del Barcellona, con cifre monstre da parte della società blaugrana: 12 milioni all’anno, per i prossimi quattro anni.