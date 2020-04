Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: la decisione sul futuro

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo fino al 2022: la decisione in casa bianconera

Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo | E’ il tema principale delle questione di mercato che riguardano la Juventus: quale sarà il futuro di CR7? Il campione portoghese è prossimo ai 36 anni, età che compirà nella prossima stagione calcistica. A febbraio 2021 arriverà un’età in cui, diversi calciatori del panorama mondiale, decidono di chiudere la carriera. Ma no, il contratto di Cristiano Ronaldo è valido fino al 2022. Altri due anni in bianconero e tra le idee ci sarebbe quella di rispettare proprio la stessa validità dell’accordo trovato con la società di Andrea Agnelli. Nessuna volontà di chiudere la sua esperienza da calciatore, perché si sente ancora in forma lo stesso centravanti esplosivo che ha messo nel mirino la sesta Champions League della sua carriera, che vuole vincere in maglia bianconera. Sarà quello l’ultimo step di un’avventura brillante, che in pochi sono riusciti a vivere, con così tanti titoli in bacheca.

News Juventus, sirene madrilene lontane: Ronaldo sarà ai bianconeri fino ai suoi 37 anni

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, all’interno della dirigenza bianconera, si starebbe riflettendo sul futuro di Cristiano Ronaldo. Le parti si trovano in pieno accordo sul proseguo del calciatore in Italia. Dunque si allontana l’ipotesi Real Madrid, considerando che al margine dello stesso contratto con i bianconeri, si arriverà ai 37 anni del calciatore. Il CFO Fabio Paratici sarebbe a lavoro per capire se e come prolungare il contratto, che scadrà appunto nel 2022. Ma è chiaro che, ad un’età così importante e a cifre altrettanto importanti, è un discorso che potrà essere intrapreso nella prossima stagione sportiva. Intanto, in casa Juventus, continuano a godersi Cristiano Ronaldo e ogni lavoro sarà concentrato per affiancargli un partner ideale del già fortissimo reparto offensivo.