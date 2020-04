Calciomercato Inter, se il PSG riscatta Icardi arriva Cavani

Niente Napoli, il Matador va all’Inter: è il clamoroso scenario prospettato da l’Equipe, soprattutto qualora il PSG riscattasse Icardi…

Calcio mercato Inter, il colpo Cavani

Mosse e contromosse, come in qualsiasi gioco. Quello del mercato non fa eccezione ed appassiona tutti gli appassioni spesso come le partite, assumendo i contorni di un romanzo. E mentre ancora a Napoli c’è chi spera nel ritorno dell’uruguayano, anche in virtù delle parole del suo agente, in Francia i media prospettano più un futuro a tinte nerazzurre per lui. Oltralpe infatti sostengono che ormai sono pochissime le chances che si arrivi ad un rinnovo del PSG. Certo le altre pretendenti non mancano: United e Atletico sono ad esempio da sempre sulle sue tracce, ma l’Inter potrebbe avere un buon gioco sulla sua voglia di tornare in Italia.

Mercato Inter, il ruolo di Icardi nell’affare

Chiaramente, la correlazione non è diretta tra i due affari. Cavani è libero di accasarsi dove meglio riterrà opportuno, visto che è in scadenza. Ma l’addio di Icardi, scrive l’Equipe, qualora divenisse definitivo, libererebbe un posto nell’attacco nerazzurro che potrebbe essere occupato da Cavani. Tale buco diventerebbe una voragine qualora partisse anche Lautaro Martinez: ecco quindi che un affare come questo, specie con Marotta (specialista nei parametro 0) e Conte (da sempre fan dei giocatori di grande fisicità), è perfetto per la Beneamata.