Calciomercato Inter: per Kumbulla accordo raggiunto

Calciomercato Inter: per Kumbulla ad un passo

Calciomercato Inter: la società nerazzurra ha in mano Marash Kumbulla: il difensore della Nazionale albanese, ma nato a Peschiera del Garda, ha declinato l’offerta del Napoli per accasarsi all’Inter.

Il costo dell’operazione sarà di 30 milioni. Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano già impostato l’affare in coda al mercato grazie al prestito di Federico Dimarco che in estate potrebbe entrare nella trattativa come contropartita insieme a Eddie Salcedo, girato a fine agosto dai nerazzurri al club.

Un gioco a incastri che ricorda quello messo in atto nell’estate 2017 con la Sampdoria per arrivare a Milan Skriniar, preso per 5 milioni più il cartellino di Gianluca Caprari (valutato 15) e 7 milioni di bonus.

La società milanese ha individuato in Kumbulla un potenziale fuoriclasse (già ben rodato da Juric a giocare a tre) ed è disposta a fare un sacrificio importante per portarlo a Milano ad un prezzo impostante ma alla portare dell’Inter come con Skriniar che oggi vale tra i 60 e i 65 milioni.

Ultime Inter: Kumbulla tra un anno

Lo scatto secco su Kumbulla, come riportato da Tuttosport, non chiude comunque le porte all’arrivo di Jan Vertonghen che sarebbe il rinforzo ideale perchè mancino. A destra, anche in caso di partenza di Godin, il possibile arrivo di Kumbulla potrebbe avvenire in estate. Al contrario, se nulla cambiasse, il centrale rimarrebbe in prestito per un anno a Verona.