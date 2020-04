Calciomercato Inter, offerta monstre per Aubameyang

L’Inter è in testa alla gara per ingaggiare l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, secondo quanto riferito da fonti inglesi.

Calcio mercato Inter, assalto ad Aubameyang

Secondo il Daily Express, sembra che i Gunners siano disposti ad ascoltare le offerte per la stella del Gabon che andrà in scadenza di contratto nel 2021, con un nuovo accordo che sembra difficile da raggiungere. Barcellona e Real Madrid sono stati entrambi interessati al trentenne ma i nerazzurri sono in posizione di vantaggio grazie ad un’offerta da 60 milioni di euro. Che in tempi come questi è davvero impressionante.

Antonio Conte è un grande fan dell’attaccante ed il campione a sua volta sarebbe ben lieto di trattare con il tecnico nerazzurro.

Conte ha già firmato diversi ex giocatori della Premier League tra cui Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Ashley Young e Alexis Sanchez, che ha avuto un prestito per tutta la stagione.

L’allenatore potrebbe essere destinato a perdere il protagonista Lautaro Martinez con il Barcellona i favoriti per firmare l’attaccante in estate.

Aubameyang sarebbe un sostituto perfetto per l’argentino con il suo record di goal clinici.

In questa stagione ha segnato 17 reti in Premier League, uno in meno del capocannoniere Jamie Vardy e 20 in tutte le competizioni.

Ma i salari dell’attaccante potrebbero rivelarsi un ostacolo con l’Inter apparentemente non disposta a soddisfare le richieste di aumento del suo attuale stipendio dell’Arsenal.

Ma si pensa che gli italiani siano sicuri di poter negoziare con il loro obiettivo n. 1.