Calciomercato Inter, offerta monstre per Aubameyang

L’Inter è in testa alla gara per ingaggiare l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, secondo quanto riferito da fonti inglesi.

Calcio mercato Inter, assalto ad Aubameyang

Secondo il Daily Express, sembra che i Gunners siano disposti ad ascoltare le offerte per la stella del Gabon che andrà in scadenza di contratto nel 2021, con un nuovo accordo che sembra difficile da raggiungere. Barcellona e Real Madrid sono stati entrambi interessati al trentenne ma i nerazzurri sono in posizione di vantaggio grazie ad un’offerta da 60 milioni di euro. Che in tempi come questi è davvero impressionante.

Inter, i dettagli dell’affare Aubameyang

Antonio Conte è un grande fan dell’attaccante ed il campione a sua volta sarebbe ben lieto di trattare con il tecnico nerazzurro. Del resto se c’è qualcosa che il tecnico si è portato dietro dall’esperienza al Chelsea sono proprio i giocatori: Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Ashley Young e Alexis Sanchez sono la prova provata di come abbia influenzato le scelte di Marotta ultimamente.

Con 17 gol segnati in Premier League (uno in meno del capocannoniere Jamie Vardy), sarebbe il sostituto perfetto di Lautaro Martinez, qualora questi dovesse partite sul serio. Resta l’ostacolo dell’ingaggio, secondo il Daily Express: pare infatti che alla radice del mancato accordo per il rinnovo con l’Arsenal, ci siano delle richieste pazze da parte dell’attacante ex Milan.